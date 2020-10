> Der Streik der Beschäftigten der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) an diesem Freitag, 16. Oktober, wirkt sich auf das gesamte Angebot der RNV aus. Die Kunden müssen sich darauf einstellen, dass nichts fährt an diesem Tag, und zwar von Betriebsbeginn um 3 Uhr bis zum Betriebsende in der Nacht auf Samstag, 17. Oktober.

Das gilt für den Straßen- und Stadtbahnverkehr sowie für den Busverkehr auf allen Linien der RNV. Ebenfalls davon betroffen sind alle Schülerverkehre des Nahverkehrsunternehmens. Insgesamt bleiben rund 190 Bahnen und 200 Busse in den Depots. Die RNV hat rund 2200 Beschäftige, davon etwa 1200 im Fahrbetrieb.

Auch die Verwaltung und die Werkstätten des Nahverkehrsanbieters werden bestreikt. Daher bleiben die Mobilitätszentralen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg am Freitag ebenfalls geschlossen. Ab Samstag, 17. Oktober, 3 Uhr, werde der Bus- und Bahnverkehr voraussichtlich wieder regulär laufen, hieß es vonseiten des Unternehmens. Dieses weist darauf hin, dass die Fahrtausfälle sowohl in digitalen Fahrplanauskünften als auch in den Aushängen an den Haltestellen nicht angezeigt werden. cab