> Der Rewe-Konzern ist seit Mitte der achtziger Jahre in der Weinstadt Wiesloch ansässig. Seither wurden verschiedene Erweiterungen umgesetzt. Im Rewe-Zentrallager in Wiesloch sind derzeit 720 eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftig. Hinzu kommen noch externe Unternehmen, die als Dienstleister agieren. "Das sind nochmals so etwa 250 Personen, angefangen von den Reinigungskräften über die Teams an der Pforte bis hin zu Speditionen", informiert Logistik-Leiter Andreas Hillmann. Täglich kommen rund 280 Lastwagen aus allen Himmelsrichtungen, um die Waren anzuliefern. Für die Fahrer stehen Duschen und Toiletten zur Verfügung. Für die eigene Mannschaft sieht Hillmann künftig Verbesserungen in den internen Abläufen. Fast 300 "Bewegungen" täglich registriert man bei der Auslieferung an die Kunden im Zuständigkeitsbereich des Rewe-Zentrallagers Südwest. "Dabei muss man berücksichtigen, dass viele Lkw mehrmals am Tag von hier zu Kunden unterwegs sind", betont Hillmann. Um diesen hohen Andrang nun besser in den Griff zu bekommen, werden die geplanten Maßnahmen nunmehr schrittweise umgesetzt. (hds)