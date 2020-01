Edeka-Markt wird Wohnraum

Die fachliche Erläuterung zu den sechs Bauanträgen im Ravensteiner Gemeinderat gab Ratsschreiber Anton Friedlein:

Ein Antragsteller hatte einen Bauantrag zum Neubau von zwei Mehrfamilienwohnhäusern in der Akazienstraße in Merchingen eingereicht. Dieser Antrag, so Friedlein, sei schon mehrmals behandelt worden. Der Gemeinderat habe der Bauvoranfrage für ein Mehrfamilienhaus zugestimmt. Jetzt sollen in dem erneuten Antrag beide Gebäude genehmigt werden. Der Gemeinderat stimmte dem Antrag zu und erteilte für die nicht eingehaltenen Festsetzungen eine Befreiung. Die Garagen müssen aber bei dritten Wohngebäuden so errichtet werden, dass der Gewässerrandstreifen von fünf Metern nicht überbaut wird, was der Bauherr zusagte.

Beim nächsten Antrag stimmte der Gemeinderat dem Abbruch eines Wintergartens und Neubau eines Wohnhausanbaus an gleicher Stelle zu. Das Grundstück liegt im Lärchenweg auf Gemarkung Merchingen. Von den nicht eingehaltenen Festsetzungen des Bebauungsplans wurde Befreiung erteilt.

Ein anderer Bauherr beabsichtigt ein lange leer stehendes Wohngebäude im Schollhof, Gemarkung Oberwittstadt, zu sanieren und zu modernisieren. Das gesamte Gebäude soll entkernt, Balkone angebaut und ein neues Dachgeschoss errichtet werden. Im dortigen Bereich seien keine baurechtlichen Festsetzungen vorhanden. Dem vorgelegten Bauantrag stimmte der Gemeinderat einstimmig zu und freute sich, dass dieses lange leer stehende Gebäude wieder bewohnt und neuer Wohnraum geschaffen wird.

Weiterer Punkt war der Bauantrag zum Neubau einer Dunglege auf den Grundstücken Flst.Nr. 7931 und 8343 ebenfalls im Schollhof Oberwittstadt. Die Bauherrschaft beabsichtigt am bestehenden Stallgebäude eine Dunglege zu errichten, die, so der Bürgermeister, dem Tierwohl diene. Auch hier gab der Gemeinderat, nachdem bereits der Ortschaftsrat zugestimmt hatte, seine einstimmige Genehmigung.

Das nächste Baugesuch betraf die Erweiterung der Garage und Änderung des Dachs auf dem Grundstück Flst.Nr. 4809 in der Lönsstraße in Oberwittstadt. Der Antragsteller habe an seiner vorhandenen Flachdachgarage angebaut, erläuterte Friedlein, und das Gebäude um einen Kniestock mit 0,75 Meter erhöht und darauf ein Satteldach mit 30 Grad Neigung errichtet. Zwischenzeitlich habe das Landratsamt einen Baustopp verfügt. Der Gemeinderat folgte nach längerer Diskussion dem Vorschlag von Ratsschreiber Friedlein, der besagt, dass vom Bauherr das Lichtraumprofil zur bestehenden Straße einzuhalten sei. Weitere Entscheidungen werde das Baurechtsamt des Landratsamtes treffen.

Der zwischenzeitlich geschlossene Edeka-Markt in Merchingen erhält eine neue Nutzung und wird zum Wohnhaus umgebaut. Die Bauarbeiten hätten bereits begonnen. Laut Friedlein seien bei diesem Bauantrag alle Festsetzungen des Bebauungsplans eingehalten. Der Gemeinderat stimmte dem Bauvorhaben zu, auch der Ortschaftsrat hatte dies getan. Ortsvorsteherin Anne-Katrin Kämmer lobte diese Maßnahme, denn dadurch werde neuer dringend benötigter Wohnraum in Merchingen geschaffen.