> People of Color (POC): Selbstbezeichnung von Menschen mit Rassismuserfahrung, die nicht als weiß, deutsch und westlich wahrgenommen werden und sich auch selbst nicht so definieren.

> Schwarze: Die politisch korrekte und selbst gewählte Bezeichnung für Schwarze Menschen. Schwarz zu sein wird dabei nicht als Eigenschaft, sondern als gesellschaftliche Position gesehen. Die Selbstbenennung "Schwarz" soll bestimmte Lebensrealitäten in einer weiß-dominierten Mehrheitsgesellschaft markieren. Damit wird also nicht die Hautfarbe beschrieben – um das deutlich zu machen, wird Schwarz in diesem Zusammenhang großgeschrieben.

> Andere Begriffe: "Farbige" ist ein kolonialistischer Begriff und damit negativ konnotiert. Auch den Begriff "Dunkelhäutige" lehnen viele ab. (rie)