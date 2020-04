Raoul Schmidt-Lamontain ist seit fünf Jahren amtierender Bürgermeister für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden. Der 43-jährige Vater von drei Kindern kommt ursprünglich aus Hannover, wo er an der Universität Architektur studiert hat. Seine Frau ist gebürtige Wienerin. Schmidt-Lamontain war von 2010 bis 2015 im Bereich Stadterneuerung der Stadt Hannover tätig. Seine politische Karriere begann bei den Grünen. Zunächst als Stadtbezirksrat, später als Fraktionsvorsitzender seiner Partei in der Regionalversammlung. Den Zivildienst machte er bei einer Bürgerinitiative für Umweltschutz, weshalb er sich für die anstehenden Themen gut gerüstet sieht.

Klimaschutz, Umwelt und Mobilität heißt das neu geschaffene Dezernat, das ab 1. Oktober besetzt wird. Die Grünen haben das Vorschlagsrecht für die damit einhergehende Bürgermeisterstelle. Das Dezernat wird das Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie, das Landschafts- und Forstamt, die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung sowie das Amt für Verkehrsmanagement enthalten. Die neue Aufgabenverteilung ist ein Resultat der letzten Gemeinderatswahl, bei der die Grünen einen Erdrutschsieg einfuhren. Sie werden damit neben Wolfgang Erichson einen weiteren Bürgermeister im Rathaus haben. Der Gemeinderat muss der Wahl Schmidt-Lamontains noch zustimmen. Das soll am 23. Juli passieren. ani