Im Rahmen der Generalversammlung wurde auch der Geschäftsbericht des Kraichgau Raiffeisen-Zentrums präsentiert. Der Jahresüberschuss liegt bei 388.000 Euro. Damit sei man zufrieden, sagte Vorstand Stephan Buchholz. Was die Steuern anbelangt, stehen 768.000 Euro in den Büchern. Im Vorjahr waren es 117.000 Euro. Eine Betriebsprüfung habe ergeben, dass für mehrere zurückliegende Jahre noch Steuern gezahlt werden müssen, erklärte Buchholz.

Was die einzelnen Geschäftsfelder anbelangt, erreichten manche Sparten das Vorjahresniveau. Unter Plan seien die Erlöse des vergangenen Jahres im Energiebereich gewesen. Laut Buchholz habe sich hier Corona bemerkbar gemacht: Einige Menschen mussten seltener tanken. Vorstandssprecher Jürgen Freudenberger bezeichnete es als "eine unserer Hauptaufgaben, regenerative Energien in den Blick zu nehmen". Denn der Verdienst mit Tankstellen und Heizöl entwickle sich wohl rückläufig, ergänzte Buchholz. Ein Plus von 16,1 Prozent verzeichnete der Einzelhandel, sprich: die Einkaufsmärkte des KRZ. Hier habe man in den vergangenen Jahren viel Geld investiert und Märkte erweitert. Wo dies möglich sei, wolle man weiterhin investieren, aber "die Finger vom Online-Handel lassen", erklärte Freudenberger. (cbe)