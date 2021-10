RABus ist ein Akronym und steht für "Reallabor für den Automatisierten Busbetrieb im ÖPNV in der Stadt und auf dem Land". Im Rahmen von RABus wird in Mannheim und in Friedrichshafen bis Ende 2023 ein weitgehend wirtschaftlicher ÖPNV-Betrieb mit elektrifizierten und automatisierten Fahrzeugen etabliert. Um das zu erreichen, sollen die Fahrzeuge im regulären Verkehr "mitschwimmen". Die Geschwindigkeit passt sich den vorgegeben Maximalgeschwindigkeiten an. Über eine Begleitforschung zu Akzeptanz, Wirtschaftlichkeit und technischen Lösungsansätzen ist auch die Wissenschaft in das Projekt eingebunden. Das Vorhaben wird vom baden-württembergischen Verkehrsministerium gefördert. rnz