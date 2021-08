> Die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) wurde im Jahr 2008 vom Amt für Katastrophenschutz bundesweit vereinheitlicht. Zuvor waren Krisenintervention und Notfallseelsorge unkoordiniert. Einheitliche Regeln und Behandlungsprinzipien gaben der PSNV eine Grundlage in allen Rettungsdiensten und Organisationen, auf der auch die Ausbildung zum Fachhelfer fußt. Diese umfasst 80 Unterrichtseinheiten, Hospitationen an der Seite erfahrener Notfallseelsorger und eine Abschlussprüfung. Der Teamgedanke ist der PSNV im Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg des Roten Kreuzes besonders wichtig. Die Fachhelfer stehen Betroffenen auf ehrenamtlicher Basis bei Todesfällen, plötzlichen schweren Erkrankungen oder Großschadensereignissen zur Seite, ebenso in psychischen Krisen. Wer in der PSNV tätig sein wolle, müsse laut DRK psychisch belastbar sein und ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen sowie Taktgefühl und Verschwiegenheit mitbringen. Weitere Informationen im Internet unter drk-heidelberg.de und hier unter "Angebote". (cab)