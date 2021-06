Großer Privatwald ist in Deutschland Adelssache. Auf Platz eins der Privatwaldbesitzer in Süddeutschland steht die Familie von Thurn und Taxis, dicht gefolgt von den Fürsten zu Hohenzollern. Immerhin 36 Prozent der Waldfläche in Baden-Württemberg sind Privatwald, nur übertroffen vom Körperschaftswald der Kommunen und Kirchen.

Im Bereich der Schwetzinger Hardt zwischen Ketsch, Schwetzingen und Oftersheim, Hockenheim und Altlußheim sowie Reilingen und Walldorf, gibt es 3125 Hektar Wald. Davon sind fast drei Viertel Staatswald und ein knappes Viertel Kommunalwald. Die Privatwälder stellen kaum nennenswerte Anteile dar, der größte unter ihnen ist der Hubwald in Altlußheim. (hab)