Pest-Arznei eines Heidelbergers

Der "Pesthauch" galt landläufig als Verursacher des Übels. Die Ärzte vermuteten, dass schädliche Ausdünstungen in den Körper eindrangen. Sie selbst versuchten, durch Schutzkleidung eine Ansteckung zu vermeiden. Die Behandlungen des Kranken war darauf gerichtet, die "pestilentzische Vergifftung" auszutreiben. Zu diesem Zweck wurden Pestbeulen aufgeschnitten und zur Ader gelassen. Abführende Mittel und Schwitzen sollten die Behandlung unterstützen.

Beispiel für eine solche "Artzeney" ist dieses Rezept des Heidelberger Medizinprofessors Tabernaemontanus, das hier in gekürzter Fassung wiedergegeben wird:

Nimm Engelwurtz, Cretischen Diptam, Buchwurtz, Baldrianwurtzel, Meisterwurtzel. Mache diese stück alle zu einem reinen Pulver, und schlage sie durch ein härin Sieblein, und behalt sie in einem ledernen Säcklein. So soll man des [in Wein aufgelösten] Pulvers nehmen. So man einen Menschen diese Artzeney eingibt und lässet ihn ein Stund oder etliche darauf schwitzen, so treibet sie die pestilentzische Vergifftung wunderbarlich durch den Schweiß aus.