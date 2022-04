> Michael Wagenblaß ist ein Ur-Leimener. Bei der zurückliegenden Ratssitzung trug er in der Fragestunde die Bedenken der Anwohner gegen die neue Parkgebührensatzung vor. Unterm Applaus des Zuhörerraums stellte er den Sinn der "unglücklichen" Maßnahme in Frage. Um die Parksituation zu ordnen, hätten auch einfache Markierungen genügt. Stattdessen sei ohne ersichtlichen Grund für die betroffenen Bürger eine "neue Steuer" eingeführt worden, die wegen des mit neuen Parkuhren betriebenen Aufwands wohl kaum die angespannte städtische Finanzlage mildere. Während nun die kostenpflichtig gemachten Straßen von Autos frei seien, wachse in den angrenzenden Straßenzügen der Parkdruck. Und überwiegend dort, wo es sich um älteren Baubestand ohne Garagen handle, würden nun die Gärten in Stellplätze umgewandelt. fre