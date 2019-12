Auch das Parken wird teurer

Die Parkgebühren an Parkscheinautomaten werden erhöht. Wie der Gemeinderat am Dienstagabend bei 13 Gegenstimmen beschloss, erfolgt die Anpassung in zwei Schritten:

> Ab 2020 von derzeit 1,50 Euro auf 2,10 Euro pro Stunde (von 0,50 Euro auf 0,70 Euro je zwanzig Minuten).

> Ab 2022 auf drei Euro pro Stunde (ein Euro je zwanzig Minuten).

Die Erhöhung der Gebühren ist Bestandteil des 30-Punkte-Aktionsplans der Stadt für mehr Klimaschutz. Zusätzlich soll die Verwaltung ein Konzept entwickeln, nach dem das Kurzzeitparken in Bereichen mit Zonenhalteverbot für Nicht-Bewohner kostenpflichtig wird. Die Gebühr müsste per App (Handy-Parken) oder über die Fahrkartenautomaten an den Haltestellen entrichtet werden. Die Mehreinnahmen sollen dazu dienen, den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen, etwa durch kostenlose Fahrten im RNV-Gebiet an Wochenenden. Die Fahrgastzahlen selbst will man bis 2025 um zwanzig Prozent steigern.