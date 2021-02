Die Firma Oswald ist ein Experte für den Friseurbedarf und Kosmetik. Zur Geschichte: Karl Otto Oswald hat das Unternehmen 1925 mit einem Seifengeschäft in der Heidelberger Innenstadt, in der Plöck, gegründet. Geschäftsführer des Familienunternehmens sind heute Peter Oswald und Thomas Oswald in dritter und vierter Generation. Im Jahr 2014 hat die Karl Oswald GmbH & Co.KG im Heidelberger Stadtteil Bahnstadt ein neues Geschäftsgebäude eingeweiht. 2020 wurde die Tochterfirma Osvirol GmbH gegründet mit dem Ziel der hochwertigen Maskenproduktion.

Die Masken: Partikelfilternde Masken (englisch: Filtering Face Piece PPC) bedecken Nase und Mund und schützen vor Flüssigkeitsnebel, den sogenannten Aerosolen, Staub und Rauch. Unterschieden wird in FFP1, FFP2 und FFP3. Für Krankenhausangestellte, Pflegepersonal und andere Personengruppen mit erhöhter Infektionsgefahr sind Schutzmasken der Klassen FFP2 und FFP3 vorgeschrieben.

Der Vliesstoff: Das Weinheimer Unternehmen Freudenberg produziert und liefert den dreilagigen Vliesstoff als Grundlage für die Maskenproduktion unter anderem an die Heidelberger Firma Osvirol, die daraus in ihrem Werk im Stadtteil Wieblingen Mund-Nasen-Masken in FFP2 und FFP3 Qualität herstellt.