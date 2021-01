> Noam Chomsky wurde am 7. Dezember 1928 in Philadelphia (USA) als Sohn jüdischer, russisch-stämmiger Eltern geboren. Er ist emeritierter Professor für Sprachwissenschaft und Philosophie am Massachusetts Institute of Technology. Er hat die moderne Linguistik revolutioniert und ist einer der bekanntesten linken Intellektuellen und Politaktivisten.

Seit dem Vietnamkrieg ist er scharfer Kritiker der amerikanischen Außen- und Wirtschaftspolitik und des globalen Kapitalismus. Chomsky nimmt aktiv an der öffentlichen Debatte um Auswege aus der Klimakrise teil. So ist er Mitunterzeichner eines im Dezember 2018 veröffentlichten offenen Briefes, in welchem der Politik ein Scheitern bei der Thematisierung der Krise vorgeworfen und zum Konsumverzicht aufgerufen wird sowie dazu, sich Bewegungen wie Extinction Rebellion anzuschließen.

Er setzt sich für uneingeschränkte Redefreiheit ein und verteidigte deshalb 1979 den französischen Holocaustleugner Robert Faurisson.