> Niklas Schenck ist ein mehrfach ausgezeichneter Dokumentarfilmer und investigativer Reporter. Er wurde 1983 in Heidelberg geboren und ist im Stadtteil Kirchheim aufgewachsen. Bis zu seinem 14. Lebensjahr lebte er in der Stadt, danach zog die Familie auf die Schwäbische Alb. Zum Studium der Geografie, Umweltgeochemie und Umweltökonomie kam er nach Heidelberg zurück. Er war Leistungsturner bei der Kunstturngemeinschaft (KTG) und begann seine journalistische Laufbahn bei der Rhein-Neckar-Zeitung. Später arbeitete er als freier Journalist für verschiedene Medien und machte eine Ausbildung an der renommierten Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg. Über die "Panorama"-Redaktion des Norddeutschen Rundfunks kam er zum Film.

Für seine investigativen Recherchen wurde er mit dem Axel-Springer-Preis (2010) und dem Wächterpreis der Tagespresse (2012) ausgezeichnet, weitere Produktionen waren für den Grimmepreis und den Emmy nominiert.

Mit seiner Frau Ronja von Wurmb-Seibel lebte er 2014 für ein Jahr in Kabul, daraus entstand ihr gemeinsamer Kino-Dokumentarfilm "True Warriors" (2017). Im vergangenen Jahr erschien ihr zweiter Film "Wir sind jetzt hier". Das Paar lebt auf dem Land in der Nähe von München. (ste)