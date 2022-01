Das ist bisher geplant

Marco Steinert-Lieschied, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Altenburg aus Düsseldorf, stellte im Gemeinderat die erste Planung für das Drei-Sparten-Bad am bisherigen Standort vor. So sollen die Bädertypen einen gemeinsamen Eingangsbereich haben. Die Umkleiden und Sanitäranlagen des Sport- und Familienbads sowie des Solebads samt Sauna sollen getrennt voneinander gebaut werden.

> Im Sport- und Familienbad ist momentan ein 25-Meter-Becken mit vier Bahnen und einem Vollhubboden vorgesehen. Mit Letzterem kann die Wassertiefe je nach Bedarf zwischen null und zwei Meter variieren. Zudem soll es ein Kleinkinderbecken und einen Wärmeraum geben. Vorgesehen sind auch acht bis zehn Sitz- und Liegeplätze im Kleinkindbereich sowie bis zu 15 Plätze entlang des Schwimmerbeckens.

> Für die Soletherme werden aktuell ein Soleinnen- sowie ein Außenbecken geplant. In einem per Drehkreuz abgetrennten Bereich soll es zudem ein Sole-Schwebebecken mit 20 Prozent Solegehalt geben. Mit insgesamt 50 Liegeplätzen in der Solehalle und auf der Badeplatte außen soll es ausreichend Aufenthaltsflächen geben. Ebenso sind eine Kaminlounge, eine Bibliothek und ein Ruheraum geplant. In der Gastronomie sollen innen wie außen je 40 Plätze realisiert werden.

> Die Sauna-Landschaft soll in weiten Teilen erhalten bleiben und je nach Bedarf modernisiert werden. Als Ersatz für die Afrika-Sauna, die abgerissen wird, soll es ein bisher nicht näher definiertes Erlebnissaunaangebot geben, das vom Garten aus direkt zugänglich ist. Ebenso ist auch in diesem Bereich ein Ruheraum vorgesehen. Zudem soll es einen Wellnessbereich mit mehreren Anwendungsräumen sowie eine Salzgrotte geben.

Die Ausgestaltung des Bades ist allerdings noch nicht in Stein gemeißelt. So soll es zu diesem Thema auch eine Bürgerbeteiligung geben, versprach Oberbürgermeister Sebastian Frei.