Neu im Aufsichtsrat: Der langjährige SAP-Vorstand Gerhard Oswald war 36 Jahre bei SAP, 21 davon als Vorstand. Ende 2016 ging der Vertraute von SAP-Gründer Dietmar Hopp in den Ruhestand. "Ich fühle mich unserer SAP noch immer sehr verbunden", sagte der 64-Jährige. Seine langjährige Erfahrung möchte er nun im Aufsichtsrat für die SAP einbringen, so Oswald, der auch einen Lehrauftrag an der Technischen Universität München hat. "Meinen Weg bei SAP habe ich begonnen, als SAP noch ein kleines Startup-Unternehmen mit damals 30 Mitarbeitern und circa 100 Kunden war", sagte Oswald. "Im Verlauf der Zeit durfte ich das Wachstum der SAP mitbegleiten und auch mitgestalten", sagte Oswald in seiner gewohnt bescheidenen Art.