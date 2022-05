Die christliche Hilfsorganisation "Nächstenliebe Weltweit" wurde 2005 von Pater Noel P. O’Meara gegründet. Pater Noel ist Priester des katholischen Ordens der Spiritaner (Brüder vom Heiligen Geist). Nach eigenen Angaben leistet die gemeinnützige GmbH schnell und direkt humanitäre Hilfe in vielen Ländern Afrikas. "Als kleine Hilfsorganisation arbeiten wir für eine gerechte Versorgung der menschlichen Grundbedürfnisse wie zum Beispiel die dauerhafte Versorgung mit Trinkwasser, mit Grundnahrungsmitteln und medizinischer Betreuung", betont Pater Noel. Die gemeinnützige Organisation finanziert sich ausschließlich über private Spenden. Im vergangenen Jahr seien es 3 Millionen Euro an Spenden gewesen, so Geschäftsführerin Dorothea Schermer.