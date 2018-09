Wenn Autoschilder bis zur Unkenntlichkeit beklebt werden, Laternen unter der großen Menge von Aufklebern nicht mehr leuchten und Stromkästen komplett in blau bemalt werden, liegt der Verdacht oft nahe, dass Ultra-Fans am Werk waren. "Das Stadtbild wird von diesen Menschen so in Mitleidenschaft gezogen, dass wir handeln müssen", berichtet OB Jörg Albrecht. "Die Stadt will ein Zeichen setzen. Ich hoffe nur, dass dieses bei den Verursachern ankommt."