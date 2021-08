Der Global Player aus Waldbrunn

Die 1966 gegründete Mosca GmbH mit Hauptsitz in Waldbrunn entwickelt und produziert im Bereich Maschinen- und Anlagenbau Umreifungsmaschinen sowie Transportsicherungssysteme. Sie bildet das Dach der internationalen Mosca-Gruppe, die weltweit rund 1000 Mitarbeitende an 26 Standorten in 19 Ländern beschäftigt – in Deutschland selbst decken eigenständige Unternehmen die Bereiche Strap & Consumables, Sales & Service sowie Machinery & Equipment ab.

Mosca bietet als Technologie- und Qualitätsführer im Umreifungssektor ein vielfältiges Leistungsspektrum – von vielseitigen Allround-Modellen, vollautomatischen Hochleistungsmaschinen und dazugehöriger Fördertechnologie über Verbrauchsmaterial bis hin zu umfassenden Service-Angeboten. Stets den Kundennutzen im Fokus, entwickelt Mosca immer wieder neue, innovative Lösungen. Digitalisierung und Nachhaltigkeit gehen dabei Hand in Hand: "Die weltweit effektivsten und nachhaltigsten Lösungen für ein schützendes und sicherndes Produkthandling" – so lautet die Vision des Unternehmens. Für diesen ganzheitlichen Ansatz im Bereich Nachhaltigkeit, den die Mosca-Gruppe sowohl bei eigenen Produkten und Produktionsfaktoren als auch für die Umwelt umsetzt, wurde das Unternehmen erst kürzlich von Focus Money als nachhaltigster Maschinenbauer Deutschlands ausgezeichnet.

Mosca sieht sich als Unternehmen in der Region aber nicht nur als Arbeitgeber und Maschinenbauer, sondern möchte der Umwelt und den Menschen auch etwas zurückgeben. Mit sozialen Projekten wie dem jährlich ausgeschriebenen Projektwettbewerb unterstützt das Unternehmen lokale Vereine, Schulen und Kindergärten bei ihren Vorhaben finanziell. Diese soziale Verantwortung übernimmt Mosca am Hauptstandort in Waldbrunn genauso wie in den lokalen Niederlassungen weltweit. Zudem setzt sich die Unternehmensgruppe in Zusammenarbeit mit World Vision e.V. für internationale Projekte ein, die u.a. den Ausbau von Bildungseinrichtungen in Afrika zum Ziel haben. (zg)