> Das Möbelparadies in Bammental wurde 1962 in der Bahnhofstraße errichtet. Es gehört zu Möbel-Streib, 1925 in Eschelbronn von Heinrich Streib als Ein-Mann-Schreinerei gegründet. Schnell wurde das Unternehmen zum Inventar der Eschelbronner Schreinerzunft und wuchs in der Ortsmitte. "Die Zeit zwischen 1950 und 1980, das waren unsere goldenen Jahre", erklärte Karl-Heinz Streib, Sohn des Firmengründers und bis 2004 Geschäftsführer, vor einigen Jahren im RNZ-Interview. Im Möbelhaus Streib wurden moderne Wohn- und Kücheneinrichtungen angeboten und in der Schreinerei waren bis zu zwölf Schreiner beschäftigt. In diese Hochphase fielen neben dem Bau des Möbelparadieses 1971 auch der Kauf einer weiteren Ausstellungshalle in der Eschelbronner Industriestraße. Der Niedergang des Unternehmens begann im neuen Jahrtausend. Der Gebäudekomplex am Eschelbronner Marktplatz stand seit 2005 leer und wurde 2014 abgerissen, die Ausstellungshalle im Industriegebiet 2018 verkauft. Gleichzeitig mauserte sich das Bammentaler Möbelparadies zum Hauptgeschäft. (bmi/rw)