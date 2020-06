> Metzgerdruck wurde 1956 von Willi Metzger in Sindelfingen gegründet. Nach dem Umzug nach Obrigheim war Metzgerdruck auf den Buchdruck spezialisiert und wuchs stetig und schnell. Nach dem frühen Tod von Willi Metzger übernahm Wolfgang Metzger das Ruder. Er führt derzeit zusammen mit der dritten Generation – Julian Metzger – das Unternehmen. Zu den Kunden zählen zahlreiche große Konzerne und mittelständische Unternehmen. Metzgerdruck erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von rund acht Millionen Euro.

> ASC Investment ist eine Industrieholding mit Sitz in Luxemburg, spezialisiert auf Carve-out-Transaktionen und Nachfolgesituationen in Europa. 2019 hat ASC die Customized Business Services GmbH und die Integra Document Management Srl. in zwei separaten Transaktionen von der Canon-Gruppe erworben. ASC ist ein unternehmerischer Investor, der Portfoliofirmen aktiv im Tagesgeschäft unterstützt und die Entwicklung auch durch strategische Zukäufe, wie in diesem Fall die neue CBS-Offsetdruck GmbH, fördert.