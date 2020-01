Mannheims Partnerstadt Haifa in Israel

Haifa ist neben Jerusalem und Tel Aviv die drittgrößte Stadt Israels und hat circa 273.000 Einwohner. Die Stadt liegt im Norden des Landes, am Hang des Karmelgebirges, und erstreckt sich bis zum Mittelmeer. Die Hauptwirtschaftszweige sind die Schwerindustrie, die wissenschaftliche Forschung, High-Tech-Zentren sowie die Landwirtschaft. In Haifa leben Juden, Bürger anderer Religionen und Palästinenser friedlich zusammen. Das Wahrzeichen der Hafenstadt sind der Schrein des Bab, das religiöse Zentrum der Bahai-Religion, und die Hängenden Gärten. Weitere Sehenswürdigkeiten und beliebte Erholungsziele in der Nähe sind die Sandstrände am Meer, Naturparks, das Karmeliterkloster Stella Maris, das Schifffahrtsmuseum und das Museum der illegalen Einwanderung. (sapo)