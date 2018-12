SPD hat dazu einige Ideen

Die SPD-Fraktion möchte rücksichtsloses Parken in den Innenstadt-Stadtteilen eindämmen. Vorbild soll die Umgestaltung der Straßenräume zwischen den Quadraten M2 und N2, M5/N5 sowie zwischen den Quadraten G2 und H2 sowie G3 und H3 sein. "Unser Ziel ist, den Straßenraum klarer zu ordnen, ihn übersichtlicher zu machen und insbesondere für Fußgänger attraktiver zu gestalten", erklärt Fraktionssprecher Ralf Eisenhauer. Man schlage vor, die sogenannten "Mannheimer Pfosten", wie sie beispielsweise zwischen den Quadraten G2 und H2 oder G3 und H3 aufgestellt wurden, auf weitere Straßenabschnitten in der Innenstadt, der Neckarstadt-West und Ost sowie der Schwetzingerstadt auszuweiten.

Mehr Platz für Passanten soll auch die Einrichtung von Parklets schaffen. "Wir setzen uns dafür ein, dass Geschäftsinhaber und Lokalbetreiber in der Innenstadt und den besonders dicht bebauten innenstadtnahen Stadtteilen bisherige Parkplatzflächen am Straßenrand neu gestalten können", erläutert Stadträtin Nazan Kapan. Als Beispiel nennt sie Außenbestuhlung oder andere Sitzgelegenheiten, Fahrradabstellplätze oder auch Pflanzen. "Das wäre eine kostengünstige Möglichkeit, den öffentlichen Raum aufzuwerten und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen." Beide Maßnahmen ließen sich, ohne viel Geld zu investieren, rasch umsetzen. Eisenhauer: "Und was die Passanten erfreut, gefällt auch vielen Geschäftsleuten. Angesichts der Konkurrenz durch den Online-Handel sollten sie ein gesteigertes Interesse an der Aufenthaltsqualität vor Ort haben."