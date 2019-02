Manfred Watzlawek mit seinem Feinstaubsensor in Mauer. Nicht nur dort, sondern in der ganzen Region schnalzten am 2. Februar die Werte in die Höhe - die Ursache ist unklar. Foto: Alex

> Bei luftdaten.info handelt es sich um ein Netzwerk von Feinstaubsensoren, die von Privatpersonen installiert und betrieben werden. Die Messwerte werden direkt in das Netzwerk eingespeist, sodass diese für jedermann über das Internet abrufbar sind. Das Netzwerk hat seinen Ursprung in Stuttgart, wo bekanntlich hohe Feinstaubwerte bestehen. Allerdings gibt es längst nicht nur dort Sensoren, sondern in ganz Deutschland. Auch in der Region Heidelberg beteiligen sich Privatpersonen mit Messgeräten an ihren Häusern - so zum Beispiel in Neckargemünd, in Sandhausen, in Nußloch, im Leimener Stadtteil Gauangelloch und im Schönbrunner Ortsteil Haag. Auch in Heidelberg gibt es mehrere Sensoren. Unter der Adresse https://heidelberg.maps.luftdaten.info sind die Messergebnisse jeder Station der vergangenen sieben Tage abrufbar. Die Betreiber können noch länger zurück Daten ansehen. Die rund 60 Euro teuren Sensoren bestehen aus einem Rohr, der Messeinheit, einem Funküberträger sowie einem Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät. Alle zweieinhalb Minuten wird die Konzentration von Feinstaub über einige Sekunden lang gemessen, berichtet Manfred Watzlawek, der einen Sensor in Mauer betreibt. Die Stromkosten im Jahr würden etwa 2,50 Euro betragen. cm