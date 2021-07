> Neu in Deutschland ankommende Schüler ohne fundierte Deutschkenntnisse erhalten zunächst eine Sprachförderung in einer sogenannten Vorbereitungsklasse. Solche Klassen gibt es in Heilbronn derzeit an fast allen Grundschulen, an den beiden Gemeinschaftsschulen, der Damm-, Mörike- und Heinrich-von-Kleist Realschule, der Rosenau- und der Albrecht-Dürerschule sowie am Justinus-Kerner-Gymnasium. Besucht werden sie (Stand: Oktober 2020) von etwa 285 Schülerinnen und Schülern. (rnz)