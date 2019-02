Leben mit Brustkrebsrisiko

> Was ist genetischer Brustkrebs? Und was bedeutet es, Träger zu sein? Krebs entsteht durch Genveränderungen. Das für den Brustkrebs relevante Gen wird als "BRCA" bezeichnet. Die Abkürzung steht für "Breast Cancer", der englischen Übersetzung von Brustkrebs. Obwohl in der Bezeichnung nicht erwähnt, ist damit auch ein erhöhtes Risiko verbunden, an Eierstockkrebs zu erkranken. Männer und Frauen können Träger des veränderten Gens sein. Das heißt, Vater oder Mutter geben die Mutation mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent an ihre Kinder weiter. Betroffene Familien werden daher zu "Hochrisikofamilien" erklärt, weil ihre Familienmitglieder aufgrund der genetischen Disposition häufiger an Brust- und Eierstockkrebs erkranken. Besondere Kennzeichen sind Erkrankungen in jungen Jahren. Weitere Auffälligkeiten sind beispielsweise, dass Brustkrebs in beiden Brüsten auftreten kann oder eben, dass Männer daran erkranken. Nicht jede Brust- oder Eierstockkrebserkrankung lässt sich auf ein ererbtes verändertes Gen zurückführen. Bei jeder zehnten bis 20. Erkrankung ist dies aber der Fall. dw

Info: www.brca-netzwerk.de/familiaerer-brustkrebs/definition