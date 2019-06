Mehrere Landwirte zeigten sich verärgert über die Ausstellung "Irrweg Pestizide" des Nabu, die Anfang des Jahres im Sinsheimer Rathaus gezeigt wurde - einige Darstellungen empfanden sie als unkorrekt oder irreführend. So entstand der Wunsch, ihre Position darzulegen. Mit am Tisch saßen Klaus Krebs vom gleichnamigen Obsthof in Sinsheim, Landwirt Stefan Frank vom Nachbarhof, Landwirt Achim Mattern aus Helmstadt, Wolfgang Guckert, Landwirt aus Sandhofen und Vorsitzender des Kreisbauernverbands, Rolf Berger von der Geschäftsstelle des Kreisbauernverbands, Nicole Gross, stellvertretende Leiterin des Amts für Landwirtschaft und Naturschutz, sowie Gerd Münkel, Pflanzenanbauberater bei eben jenem Amt. Die RNZ schlug vor, den Nabu mit an den Tisch zu holen. Dies wurde nicht gewünscht. (cbe)