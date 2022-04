> Der Weltlachtag ist immer am ersten Sonntag im Mai. An diesem Aktionstag lachen um 14 Uhr Lachclubs auf der ganzen Welt gemeinsam. Neben den gesundheitsfördernden Aspekten will die Lachyoga-Szene weltweite Freundschaft, Brüderlichkeit und eine positive Grundeinstellung fördern. Um für den Weltfrieden ein Zeichen zu setzen, wurde der Weltlachtag initiiert.

> Der Lachtreff Buchen möchte den meist intern gefeierten Weltlachtag in diesem Jahr mehr an die Öffentlichkeit tragen. Das Motto: Lachen für den Weltfrieden.

> Alle Interessierten sind dazu willkommen. Die Teilnehmer treffen sich am 1. Mai um 13.30 Uhr im Bereich des Sandspielplatzes auf der "Alla Hopp"-Anlage in Buchen. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erwünscht, Tel. 06281/4708. Eine spontane Teilnahme ist jedoch auch möglich.