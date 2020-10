> Montag: Vormittags geschlossen. Kindernachmittags für Kinder bis zu zehn Jahren von 14-17 Uhr

> Dienstag: 9.30-14 Uhr, 15-22 Uhr

> Mittwoch: 9.30-14 Uhr, 15-19 Uhr

> Donnerstag: 9.30-14 Uhr, 15-22 Uhr

> Freitag: 9.30-12 Uhr, 13-16 Uhr, 17-19 Uhr und 19.30-22 Uhr

> Samstag: 9.30-12 Uhr, 13-16 Uhr, Eisdisco von 17-19 Uhr und 19.30-22 Uhr

> Sonntag: 9.30-12 Uhr, 13-18 Uhr

In den Weihnachtsferien gelten gesonderte Öffnungszeiten. Am 24. und 25. Dezember, am 31. Dezember sowie am 1. Januar 2021 ist die Kunsteisbahn geschlossen. Sie ist vom Sonntag, 1. November, an geöffnet, die Saison geht bis Mitte/Ende März. Karten gibt es in diesem Jahr nur als "E-Ticket", also auf der Smartphone-App oder vom PC. keke