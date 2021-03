> In Deutschland sterben in normalen Zeiten pro Tag zwischen 2000 und 3000 Menschen. Die Corona-Pandemie lässt die Zahl der Toten derzeit allerdings spürbar anwachsen. Im Jahr 2020 wurden in Heilbronn 1101 Leichname eingeäschert – 702 Heilbronner und 399 Auswärtige. Der Anteil der Feuerbestattungen liegt mit leicht steigender Tendenz bei 69 Prozent. Das Fazit der Friedhofsverwaltung lautet dann auch: "Die Akzeptanz und Identifizierung der Heilbronner Bürgerschaft mit dem Heilbronner Krematorium und den Friedhöfen ist im Allgemeinen sehr positiv." (bfk)