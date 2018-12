Dramatisch

Ein Kommentar von Maria Stumpf

Die Auseinandersetzung um die Listenplätze vier und sechs war eine Peinlichkeit für alle Beteiligten. Es hätte an diesem Tag um Namen und Themen gehen können, mit denen die Heidelberger SPD gemeinsam ein Signal für die Zukunft setzt. Vor einem Monat erst verabschiedete die Partei einvernehmlich ein starkes Kommunalwahlprogramm. Vor wenigen Tagen kam dank ihrer politisch klugen Taktik und Kompromissbereitschaft eine Einigung in Sachen Betriebshof in Gang – was ihr Lob über Parteigrenzen hinweg eintrug. Doch nun zeigte sich dramatisch, wie tief zerstritten die Sozialdemokraten sind. Und so setzt sich in der Heidelberger SPD fort, was in Berlin schon zum Dauerzustand geworden ist: Die Genossen sind sich einfach nicht grün.