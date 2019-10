Die ersten Kleingärten in der Stadt waren aus der Not geboren: Als zu Beginn des 19. Jahrhunderts wegen der Bevölkerungsexplosion die Verarmung in den Städten immer größer wurde, legten Fabrikbesitzer oder Stadtverwaltungen sogenannte Armengärten zur Selbstversorgung an. Die ersten Anlagen gab es bereits 1806 im damals dänischen Kappeln an der Schlei, 20 Jahre später entstand Ähnliches in 18 weiteren Städten. In Heidelberg findet man heute in fast jedem Stadtteil einen Kleingarten- oder Gartenverein. Es gibt den Bezirksverband der Gartenfreunde, den Kleingartenverein Maulbeeranlage, Kleingartenverein Stettiner Straße, Kleingärtnerverein Diebsweg, Kleingärtnerverein Heidelberg Stadt, Kleingärtnerverein Heidelberg-Wieb-lingen 1941, Kleingärtnerverein Kirchheim, Verein der Gartenfreunde Handschuhsheim, Verein der Gartenfreunde Himmelswiese, Verein der Gartenfreunde Löwenzahn Pfaffengrund und den Verein der Gartenfreunde Wieblingen-Nord. (ani)