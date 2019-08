Klaus Nagel wurde 1956 in Bremen geboren. Nach der Mittleren Reife, einer kaufmännischen Lehre und dem Zivildienst besuchte er von 1978 bis 1982 die Evangelische Missionsschule der Bahnauer Bruderschaft bei Backnang. Unter anderem war er im CVJM-Landesverband Baden als Regionalsekretär für Südbaden und von 1997 bis 2010 als Gemeindediakon in Schiltach tätig, eher er nach Schriesheim wechselte. Am Sonntag, 25. August hält er seine letzten beiden Predigen: um 9 Uhr in Altenbach und um 11 Uhr in Schriesheim. mpt