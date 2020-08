> In der vierten Reinigungsstufe werden – meist in geringen Konzentrationen vorhandene – biologisch schwer abbaubare Spurenstoffe wie Arzneimittel und Kosmetika deutlich reduziert. In der Kläranlage Untere Hardt wird diese Stufe in Kombination mit der ohnehin aufgrund der europäischen "Wasserrahmenrichtlinie" erforderlichen Anlagentechnik zur weitergehenden Reduzierung von Phosphorverbindungen gebaut. Phosphor ist zwar für Menschen, Tiere und Pflanzen lebensnotwendig und in zahlreichen Nahrungsmitteln enthalten. In der Natur kann ein zu hoher Phosphor-Anteil aber zum Beispiel zu auch für Menschen schädlicher Überdüngung von Gewässern, Reduzierung des Sauerstoffanteils in Flüssen und Seen und damit zu Fischsterben führen. luw