> Die offizielle Definition für den KI-Park lautet so: Er soll "für die Errichtung eines europaweiten, führenden Innovationsökosystems aus Wirtschaft, Wissenschaft und intermediären Akteuren" geschaffen werden und "gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern von Beginn an als eine soziale und milieu-übergreifende Begegnungsstätte entwickelt werden, in der künstliche Intelligenz erlebt, die Chancen und Risiken von KI-Technologien auch kontrovers diskutiert werden können. Der thematische Fokus soll auf Produktion und Logistik, Handel und Distribution, Public Service und Daseinsvorsorge liegen, dies gemeinsam mit der Metropolregion Rhein-Neckar. (bfk)