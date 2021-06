Junge Botschafter der Metropolregion Rhein-Neckar

Das Stipendienprogramm "Junge Botschafter der Metropolregion Rhein-Neckar" wurde im Jahr 2008 ins Leben gerufen, um Schüler aus Nordbaden, Pfalz und Südhessen zu fördern und ihre Berufschancen nach der Schulzeit zu verbessern, so die Homepage. Die Stipendiaten erhalten durch SAP eine finanzielle Zuwendung, die, abhängig von Gastland und der persönlichen familiären Situation, einen maßgeblichen Teil der Kosten ihres Auslandsschuljahrs deckt. Im Gegenzug verpflichten sich die Jugendlichen, ihre Heimatregion Rhein-Neckar zu repräsentieren und darüber in einem Blog zu schreiben. Durchgeführt wird das Stipendienprogramm in Kooperation mit SAP SE (Walldorf), AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. (Hamburg) und Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (Mannheim). Es konnten bereits rund 120 Jugendliche in mehr als 30 Staaten der Erde reisen. Mehr Infos unter Telefon 0621/ 10 70 83 54 oder unter michaela.hambrecht@m-r-n.com. (mio)