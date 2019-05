> Joachim Maier wurde am 26. Dezember 1945 in Miltenberg geboren. Er studierte Katholische Theologie und Geschichte in Freiburg und Würzburg. Nach seinem Referendariat lehrte er zwei Jahre am Fürstenberg-Gymnasium in Donaueschingen. 1980 zog er nach Schriesheim, 1982 promovierte er an der Freiburger Universität. Ein Jahr später kam er als Studienrat für Katholische Theologie an die PH Heidelberg. Nach drei Jahren an der TU Dresden kehrte Maier 1996 an die PH zurück, wo er bis zu seiner Pensionierung 2009 den Lehrstuhl für Katholische Theologie und Religionspädagogik innehatte. Seit 2001 erforscht er die jüdische Geschichte der Stadt Schriesheim. fjm