Die "Internationalen Wochen gegen Rassismus" finden vom 14. März bis zum 15. Mai unter dem Motto "Haltung zeigen" statt und bieten über 50 Veranstaltungen von mehr als 60 Akteuren aus Heidelberg. Die Höhepunkte im März:

> Auftaktveranstaltung: Sie findet am Montag, 14. März, 17 Uhr, in der Alten Aula der Universität statt. Mit dabei sind die Menschenrechtlerin und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes Düzen Tekkal sowie Tugba und Tülin Tekkal. Tugba Tekkal berichtet von der Arbeit der "Scoring Girls" (siehe Artikel links) und will darüber ins Gespräch kommen, wie man auf lokaler Ebene globale Entwicklungen im Auge behalten und Verantwortung übernehmen kann. Mit DJ Tülin Tekkal wird im Anschluss im Interkulturellen Zentrum (IZ), Bergheimer Straße 147, gefeiert.

> Identität und Diskurs – Wie Worte unsere Gesellschaft verändern: Eine Lesung zu diesem Thema findet am Freitag, 18. März, um 20 Uhr im Großen Saal des IZ statt. Zu Gast sind die langjährige Sprecherin der ZDF-"Heute Nachrichten", Petra Gerster, und ihr Mann Christian Nürnberger, Publizist und Journalist. In ihrem Buch "Vermintes Gelände" analysieren sie, wie es gelingen kann, mit sensibler Sprache die Gesellschaft rücksichtsvoller und toleranter zu machen.

> Warum kommen sie? Ursachen von Flucht: Diese Frage beleuchten die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner und Judith Kopp, Co-Autorin der Studie "Das Recht, nicht gehen zu müssen", am Montag, 28. März, 19 Uhr, im Großen Saal des IZ. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Heidelberger Bündnis für gerechten Welthandel, der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg und dem Asylarbeitskreis Heidelberg.

> Marie Ndiaye – Die Rache ist mein: Die französische Schriftstellerin Marie Ndiaye gilt als eine der interessantesten Stimmen der französischen Literatur. In ihrem neuesten Roman "Die Rache ist mein" beschreibt sie das Sklavendasein illegaler Hausangestellter und thematisiert sowohl die Vergangenheit der Stadt Bordeaux als Sklavenhändlerstadt als auch die koloniale Vergangenheit Frankreichs. In Kooperation mit dem Deutsch-Französischen Kulturkreis liest Ndiaye am Dienstag, 29. März, 17 Uhr, im Großen Saal des IZ.

> Vielfalt feiern | re:start-Konzert: Der "Heidelberger Frühling" bringt am Donnerstag, 31. März, 18.30 Uhr, in Kooperation mit dem IZ mehrere Musikgruppen für ein Fest der kulturellen Vielfalt zusammen. Gestaltet wird der Konzertabend von jungen Künstlerinnen und Künstlern des Programms "re:start". Sie spielen verschiedene Stile von Jazz über Pop bis zu Klezmer.

Info: Das komplette Programm der "Wochen gegen Rassismus" gibt es unter: www.iz-heidelberg.de. pne