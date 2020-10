> Die Internationale Gesamtschule Heidelberg (IGH) in Rohrbach ist eine Ganztagesschule. Gemäß dem Schulgesetz des Landes Baden-Württembergs ist die IGH eine "Schule besonderer Art". An der IGH werden rund 1290 Schüler von 145 Lehrkräften in allen Schularten unterrichte – angefangen von der Primarstufe. Seit diesem Schuljahr bietet die IGH wieder einen G 9-Zug an. Seit 2019 zählt sie zu einem Kreis von 15 Schulen in Deutschland, die das "Dalton"-Konzept verfolgen.

> Der neue Schulleiter Roland Maier wurde am 23. Mai 1970 in Schwenningen geboren. Er ist selbst Sohn zweier Lehrer. Im März 1973 zog Maier mit seinen Eltern nach Santiago de Chile, weil sein Vater dort an einer deutschen Schule arbeitete. Dort blieb die Familie bis 1979, bevor es zurück nach Osnabrück im Norden Deutschlands ging. Von 1991 bis 1998 studierte Maier an der Karls-Universität Tübingen Physik und Biologie auf Lehramt. Von 1998 bis 2002 promovierte er im Fach Physik an der University of Miami in Florida. Danach ging er ins Referendariat – ein Jahr ans Hohenstaufen-Gymnasium Eberbach, ein Jahr an die IGH. Von 2004 bis 2014 zog es ihn erneut nach Eberbach, bevor er 2014 an der IGH die Abteilungsleiterstelle für Naturwissenschaften und Mathematik bekam. ani