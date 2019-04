Industriekonzern ABB

Der Konzern: ABB (die Abkürzung steht für Asea Brown Boveri) ist ein Energie- und Automatisierungstechnikkonzern mit Hauptsitz in Zürich, der 1988 aus der Fusion der schwedischen Asea und der schweizerischen BBC entstand. Der Konzern ist weltweit tätig und beschäftigt fast 150.000 Mitarbeiter in 100 Ländern. 2018 machte ABB einen Umsatz von 27,66 Milliarden Dollar.

Die Region: ABB beschäftigt in der Region rund 4000 Mitarbeiter, etwa die Hälfte davon in Mannheim, wo gleichzeitig der Sitz der deutschen Landesgesellschaft ist. Hinzu kommen Standorte in Heidelberg (Produktion von Sicherungsautomaten) und Ladenburg (Forschungszentrum).

Die neue Struktur: Der Konzern steckt gerade mitten im Umbruch. Das Geschäft wird in vier Sparten aufgeteilt: Robotik & Fertigungsautomation, Antriebstechnik, Industrieautomation und Elektrifizierung. Die Länderorganisation wird abgeschafft. Das Stromgeschäft wird an Hitachi verkauft. Vor kurzem ist der langjährige Konzernchef Ulrich Spiesshofer überraschend zurückgetreten, Verwaltungsratspräsident Peter Voser übernimmt vorübergehend.