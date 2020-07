Achim Wittich über die Trainersuche bei der TSG Hoffenheim

"Ein Hoeneß für ’Hoffe’?, so titelte die RNZ am vergangenen Mittwoch, als die Gerüchte um eine Verpflichtung des noch ziemlich unbekannten Trainers mit dem umso bekannteren Namen immer stärker aufkamen. Sebastian Hoeneß scheint nun das Rennen um die begehrte Bundesliga-Arbeitsstelle gewonnen zu haben.

Für ihn ein schöner Aufstieg von der 3. Liga in die Elite-Klasse des deutschen Fußballs – und für Hoffenheim eine Verpflichtung, die den Verein wieder stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken würde.

Denn wir erinnern uns kurz zurück: Obwohl die TSG bis zum 30. Spieltag der abgelaufenen Saison unter dem Nagelsmann-Nachfolger Alfred Schreuder immer in Schlagdistanz zu einem internationalen Wettbewerb stand und diesen am Abschlusswochenende mit dem furiosen 4:0-Sieg in Dortmund sogar direkt klar machte, sahen wir im Aktuellen Sport Studio die Spiele der Kraichgauer wieder häufig in kürzester Form und zum Schluss der Sendung.

"Hoffe" stürmte nach Europa – und so richtig schien es niemanden zu interessieren. Unter Nagelsmann war das noch ganz anders, der Dorfklub war auch überregional mit seinem Traineraufsteiger in aller Munde.

Das könnte mit Sebastian Hoeneß wieder ähnlich sein und nicht nur Dietmar Hopp freuen – ein nicht ganz unwesentliches Kriterium bei der Entscheidungsfindung. Das weiß auch Sportdirektor Alexander Rosen.