"Gallische Zitate"

Zitate berühmter Personen quer durch die Kulturgeschichte finden sich immer wieder bei "Asterix & Obelix" in den Sprechblasen, häufig in ironisch-witziger Abwandlung. Eine Auswahl der berühmtesten dieser Bonmots samt Quellen.

I "Appetit gut, alles gut!" - Majestix in "Asterix und der Arvernerschild" (Band XI) - Eine Abwandlung des Titels des Shakespeare-Dramas "Ende gut, alles gut."

II "Da ist was faul in meinem Staat." - Ivar in "Die große Überfahrt" (Band XXII) - Eine Abwandlung von "Etwas ist faul im Staate Dänemark", was wiederum Marcellus in William Shakespeares Drama "Hamlet" sagt.

III "Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage." - Erik in "Die große Überfahrt" (Band XXII) - Zitat von Hamlet im gleichnamigen Shakespeare-Drama.

IV "Das Dorf bin ich!" - Grobianix in "Der große Graben" (Band XXV) - Eine Abwandlung von "Der Staat bin ich!" (Ludwig der XIV.).

V "Ein kleiner Schritt für mich, ein großer Sprung für die Menschheit!" - Erik in "Die große Überfahrt" (Band XXII) - Zitat von Neil Armstrong, Astronaut und erster Mensch auf dem Mond.

VI "Ein Mensch, wer Arges dabei denkt!" - Ein Wildschwein in "Asterix bei den Schweizern" (Band XXVI) - Abwandlung von "Ehrlos sei, wer Schlechtes dabei denkt." (Wahlspruch des Hosenbandordens).

VII "Schönes Fräulein, darf ich’s wagen?" - Wachen vor dem Dorf und vor dem Lager von Brutus in "Der Sohn des Asterix" (Band XXVII) - Zitat Faust zu Gretchen in Goethes "Faust I".

VIII "Über sieben Hügeln ist Ruh’, in allen Lüften spürest du kaum einen Rauch." - Cäsars Arzt in "Asterix im Morgenland" (Band XXVIII) - Eine Abwandlung der Anfangszeilen von Goethes Gedicht "Wanderers Nachtlied": "Über allen Gipfeln / Ist Ruh’. / In allen Wipfeln / Spürest du / kaum einen Hauch."

IX "Willst du wohl Cäsar geben, was des Cäsars ist?" - Musencus-Papyrus in "Asterix der Gallier" (Band I) - Abwandlungen eines Jesus-Wortes im Matthäus-Evangelium 22,21: "So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört."

X "Zeit ist Sesterz!" - Keuchhustus in "Asterix und die Normannen" (Band XI) - Abwandlung von "Zeit ist Geld!" (Benjamin Franklin).