Im Zweifel hilft das Gesundheitsamt

Je mehr Menschen sich in Deutschland mit dem Corona-Virus infizieren, desto größer ist der Informationsbedarf der Bürgerinnen und Bürger. Zwei Hotlines helfen in Heidelberg weiter:

> Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises ist auch für Heidelberg zuständig und in medizinischen Fragen der erste Ansprechpartner. Wer befürchtet, dass er oder ein Angehöriger sich angesteckt hat, ruft am besten unter Telefon 06221 / 5221881 an. Die Hotline ist täglich von 7.30 bis 21 Uhr erreichbar.

> Die Stadt hat ebenfalls eine Info-Hotline eingerichtet. Sie ist rund um die Uhr unter Telefon 06221 / 3218212 erreichbar. Bandansagen geben dort Infos zu Auswirkungen des Virus auf das öffentlichen Leben – etwa auf Schulen, Kitas und Behörden. Das Angebot wurde von Freitag bis Montagnachmittag mehr als 500 mal genutzt.

> Die Notrufnummer 112 sollte man bei Corona-Verdacht nicht anrufen. Sie ist nur für akute Notlagen vorgesehen. (dns)