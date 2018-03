Beim Festumzug der Weinkerwe war einiges geboten

Leimen. (sg) Von seiner besten Seite zeigte sich der Spätsommer am Samstagnachmittag beim Festumzug der Vereine als Auftakt der 46. Leimener Weinkerwe (vgl. weitere Artikel). 20 Grad und Sonnenschein lockte viele Zuschauer an die Umzugsstrecke. Die Vertreter aus den Partnerstädten Kunewald, Mafra, Tinqueux und Tigy, die Bundestagskandidaten Stephan Harbarth, Lars Castellucci und Jens Brandenburger, sowie Weinhoheit Katrin Hartmann, Ehrenbürger Bruno Sauerzapf, die Leimener Stadträte und weitere Gäste hatten nach dem traditionellen Sektempfang im Spiegelsaal des Rathauses gerade den Weg zur Festbühne zurückgelegt und dort Aufstellung genommen, da hörte man auch schon von Ferne die ersten musikalischen Takte der Stadt- und Feuerwehrkapelle.

An der Festbühne stimmten die Musiker das beliebte Badnerlied an. Alle Umzugsteilnehmer wurden schwungvoll und informativ von Stadtsprecher Michael Ullrich angekündigt. 16 Umzugsgruppen hatte er auf seiner Teilnehmerliste stehen. Die jüngsten Bewohner der Stadt marschierten beim Ludwig-Uhland-Haus und dem Comenius-Kindergarten mit.

Einen Einblick in ihr vielfältiges Sportangebot zeigte die Kultur- und Sportgemeinde Leimen mit ihren Aktiven der Turn- und der Handballabteilung. Ihre Fußballleidenschaft demonstrierten die Junioren des VfB Leimen und die Aramäer. Auf ihre sportlichen Aktivitäten machten auch der Reitsportverein, Schwimmklub Neptun, Tennisclub Blau-Weiß Leimen und der Verein für Gesundheitssport aufmerksam und warben um neue Mitglieder. Der Radsportverein erinnerte mit seinen jungen Radballern an die Erfindung des Fahrrades vor 200 Jahren. Blickfang war ein historisches Hochrad mit dem Erik Stefan geschickt durch die Straßen fuhr.

Die Jugend der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) marschierte mit und der Gewerbeverband "Leimen Aktiv" im BDS verschenkte Einkaufsbeutel an die Zuschauer. Für tolle Musik und Stimmung sorgten auf dem Umzugsweg die Kleppergarde des Karnevalclubs Frösche aus St. Ilgen und die Guggemusikgruppe "Dambacher Galgeveggel" aus Mühlhausen. Als krönender Abschluss des Festumzuges bahnten sich Schlossherr Jürgen Haas und seine beiden Schlossfräulein Mara Ruhnau und Christin Menzel ihren Weg durch die Menge zur Bühne.

Etwas bedauerlich war beim Festumzug, dass nur die Fußgruppen bis zur Bühne vorgelassen wurden. Die Fahrzeuge der Teilnehmer hingegen mussten bereits vor dem Rathausplatz an der Turmgasse abbiegen. Für sie war an der Bühne keine Abfahrtsmöglichkeit vorgesehen. So konnten sich einige teilnehmenden Gruppen nicht in ihrer ursprünglichen Formation den Festgästen und Zuschauern auf dem Rathausplatz präsentieren.