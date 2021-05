Auf freiwilliger Basis bieten in Baden-Württemberg bislang dem Internationalen Berufsverband der Hundetrainer (IBH) angeschlossene Hundeschulen den Hundeführerschein an. Doris Bermich in Waldbrunn etwa hat nach eigener Aussage Prüfungen und Vorbereitungskurse in Theorie und Praxis in den vergangenen Jahren mehrfach in Gruppen durchgeführt. Ziel sei es, das Mensch-Hund-Team in die Lage zu versetzen, sich verkehrsgerecht und sicher im Alltag zu bewegen. Das Training sei in jeder Hinsicht aufwendig, so Bermich. Die Teilnehmer, die sie selbst des Sozialverhaltens wegen in Gruppen unterrichtet, müssten inklusive der Prüfungsgebühren mit Kosten von mindestens 300 Euro rechnen. (jbd)