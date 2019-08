Vor dem Spiel

Schnelles Wiedersehen

Der letzte Heimspiel-Gegner der vergangenen Saison ist auch der erste der neuen Runde. Am 11. Mai gastierte Werder am 33. Spieltag in Sinsheim und siegte durch einen Treffer von Johannes Eggestein mit 1:0.

Doppelter Lieblingsgegner

Nicht nur Bremens Theodor Gebre Selassie spielt besonders gerne gegen "Hoffe". Der Abwehrspieler, sonst eigentlich nicht zwingend für seinen Torinstinkt bekannt, traf gegen kein Team häufiger (dreimal). Auch die Gesamtbilanz des Teams vom Osterdeich gegen den Kraichgauklub ist exzellent: Von bislang 22 Bundesligaduellen konnte die TSG nur drei gewinnen.

Volles Haus?

Noch sind Karten erhältlich. Gestern Vormittag lag man bei rund 26.000 Zuschauern, 2500 davon aus Bremen.

So könnten sie beginnen

TSG: Baumann - Posch, Vogt, Bicakcic - Kaderabek, Grillitsch, Zuber - Rudy, Samassekou - Belfodil, Bebou.

SVW: Pavlenka - Gebre Selassie, Toprak, Moisander, Friedl - Sahin - M. Eggestein, Klaassen - Osako - J. Eggestein, Füllkrug. (nb)