Ausbaufähiger Start

Gegen Gladbach geht es für die TSG Hoffenheim darum, den holprigen Saisonstart mit nur fünf Punkten aus fünf Spielen zu verbessern. Nur einmal in ihrer Bundesliga-Geschichte war die TSG schlechter in eine Runde gestartet: Zu Beginn der Saison 2015/2016 stand unter dem damaligen Trainer Markus Gisdol nach fünf Spielen lediglich ein Zähler zu Buche. Damals übernahm im Februar Julian Nagelsmann und sicherte den Ligaverbleib.

Schmerzvolle Erinnerungen

Zwei der stärksten Auftritte legte "Hoffe" in der vergangenen Saison gegen die "Fohlen" hin. Sowohl auswärts als auch daheim dominierte der Dorfklub, gab insgesamt 53 Torschüsse ab (Gladbach nur 15) - und doch kam man zweimal nicht über ein Remis hinaus (0:0 in Sinsheim; 2:2 in Gladbach).

Langer Atem

Sieben Treffer erzielte die Borussia in dieser Spielzeit - fünf davon nach der 74. Minute. Die drei Joker-Tore des Teams von Trainer Marco Rose sind Ligabestwert. nb

So könnten sie beginnen

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Hübner, Skov - Grillitsch, Rudy, Geiger - Kaderabek, Bebou - Belfodil.

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Zakaria, Benes - Embolo, Plea, Thuram

Schiedsrichter: Osmers (Hannover)