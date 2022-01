> Für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gibt es am Sonntag, 16. Januar, ein zusätzliches Impfangebot in der Harmonie. Geimpft wird von 9 bis 16 Uhr mit dem speziell für Kinder zugelassenen Impfstoff von Biontech. Eine Kinderärztin steht für Beratungsgespräche zur Verfügung. Mitzubringen sind (soweit vorhanden) die Krankenkassenkarte und der Impfpass, erforderlich ist auch die Einwilligung beider Elternteile und die Begleitung durch einen Erziehungsberechtigten. Parallel finden auch Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen mit den üblichen Impfstoffen statt. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Auch weiterhin können jeden Dienstag von 9 bis 15 Uhr Fünf- bis Elf-Jährige im "Impfpünktchen" in der Kaiserstraße 40 geimpft werden. Alle Impfangebote mit städtischer Beteiligung sind unter www.heilbronn.de/coronavirus zu finden. (bfk)