Schnell genäht und vergessen: Turner ließen Fahne im Stroh

Nur wenige Wochen nach seiner Gründung beteiligte sich der Heidelberger Turnverein an einem großen Turnfest in Heilbronn. Nur hatten die Heidelberger noch keine Fahne. Diese wurde in aller Eile genäht und am Abend vor der Abreise von Jungfer Sophie Weyand feierlich geweiht. Die Reise der Turner nach Heilbronn verlief allerdings mit Hindernissen. Die Eisenbahnverbindung gab es noch nicht, und man charterte ein Dampfschiff, das jedoch bei Schlierbach auf Grund lief, so dass die Reise mit schnell zusammengeliehenen Pferdewagen fortgesetzt werden musste. Im Dunkel der Nacht verfehlte man zu allem Unglück auch noch den Weg, und die Turner mussten in Wimpfen bei Bauern im Stroh nächtigen. Am nächsten Morgen vergaß man in der Eile des frühen Aufbruchs die Fahne. So standen die Heidelberger Turner bei der Eröffnungszeremonie ohne Fahne da, worüber die Heilbronner Zeitung nicht wenig spottete. Für die Rückreise hatten sie wieder ein Dampfschiff gemietet, das auch pünktlich in aller Frühe ablegte. Doch hatten einige Turner die Abschlussfeierlichkeiten wohl zu intensiv betrieben: Sie kamen zu spät und mussten den Heimweg zu Fuß antreten.

Nach Dr. Jochen Goetzes Festrede zum 150-jährigen Jubiläum. (bec)